In den 1990er-Jahren wütet AIDS unter den Schwulen und Lesben in Paris. Die Öffentlichkeit ist gleichgültig gegenüber dem Sterben. Regierung und Pharmafirmen halten sich bedeckt. Thibault will das nicht länger hinnehmen. Mit einer kleinen Gruppe von Aktivisten prangert er das Problem immer wieder öffentlichkeitswirksam an. Sean und Nathan helfen mit - und finden bald auch privat zueinander. Die Liebe aber hat einen Haken: Sean ist HIV-positiv.