In Orwells antiutopischer Zukunftsvision ist die Welt in drei Staaten aufgeteilt, die abwechselnd miteinander im Krieg liegen. Winston Smith arbeitet im Informationsministerium daran, die Geschichte jeden Tag neu den politischen Gegebenheiten anzupassen. Doch seine Einsichten in das System führen bei ihm zu Zweifeln, doch der 'Große Bruder', die allgegenwärtige Überwachungsinstanz, hat ihn schon auf dem Kicker.