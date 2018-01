An einem 12. Januar steht in Brüssel die Welt Kopf: Es herrschen 25 Grad, ein richtig heißer Tag mitten im Winter also, an dem vier Insassen eines Lieferwagens eines Reisebüros eine ungewöhnliche Reise unternehmen: der spanische Fahrer Miguel, seine Tochter Laura, deren Großmutter Abuelita sowie die illegal aus der Ukraine eingereiste Sonja, die ihren verschollenen Ehemann wiederfinden möchte. Alle vier sind sie auf der Suche - und ihr Schicksal wird sie zu ihrem Ziel führen...