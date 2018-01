Monty bleibt nur noch etwa ein Tag, dann muss er für sieben Jahre hinter Gitter. An seinem letzten Tag in Freiheit will er noch einmal seinen Vater sehen. Auf der Suche nach ihm stößt Monty auf verschiedene Menschen, die in seinem Leben einmal einen Platz eingenommen haben - und von denen er sich wieder entfernt hatte.

"25 Stunden" ist nicht nur ein Film über Monty, der verwirrt durch Manhattan streift, es ist auch ein Porträt von New York nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Dies ist der erste Film, in dem weite Handlungsteile um den Ground Zero herum angesiedelt sind, und der das Fehlen der Zwillingstürme beinahe ästhetisiert. Ein großer, mutiger Film ist es, den Spike Lee geschaffen hat, und mit dem der politische Filmemacher ("Malcolm X") hoffentlich an seine früheren Erfolge wird anknüpfen können. Die letzten beiden Werke des Regisseurs waren in Deutschland nicht einmal mehr in die Kinos gekommen.