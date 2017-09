Dr. Ludwig Sarheimer, Mitarbeiter des Ausländeramts hat genug von der steigenden Migrantenzahl in Köln und sieht sich gezwungen etwas dagegen zu unternehmen. Moschee-Vorsteher und Paarvermittler Demirkan gefällt das ganz und gar nicht. Er sieht sein Geschäft, bei dem er türkische Frauen an deutsche Männer vermittelt, als bedroht an. Als sich seine Tochter dann ausgerechnet in Sarheimers Neffen verliebt, ist das Chaos perfekt.