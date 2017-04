Jesus sucht die Einsamkeit der Wüste, um zu fasten und zu beten. Er sucht die Nähe zu Gott. Doch in dieser Zeit wird er vom Teufel in Versuchung geführt. Eines Tages findet Jesus Aufnahme bei einer Familie. Er hilft den Leuten beim Bau ihres Hauses. Doch der Sohn der Familie will nicht länger in der Wüste leben. Der familiäre Konflikt wird zur Bewährungsprobe, mit der der Teufel wiederum Jesus, als Sohn Gottes, herausfordert.