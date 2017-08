Moskau ist auch eine Stadt der Liebe: Paare treffen sich, lieben sich, trennen sich. Die Sehnsucht bleibt immer die gleiche, egal wie alt die Protagonisten sind. Krise und Komik liegen in der Liebe meist sehr nah beieinander. Und so müssen die Liebenden hier neue Wege finden, auch einmal eine Peitsche zur Hand nehmen, um ihren Wünschen Ausdruck zu verleihen. Und dann gibt es da noch die, die die Liebe professionell betreiben. Auf in den Kampf!