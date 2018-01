In fünf Jahren wollen sie sich wiedertreffen, um zu heiraten: Das beschließen Murat und Duygu. Sie sind schon lange ineinander verliebt, aber die Zeit ist irgendwie noch nicht reif für eine dauerhafte Beziehung. Murat hat sein Studium abgeschlossen - aber Duygu will noch was erleben, bevor sie sich bindet. Also treffen sie die Verabredung und gehen ihrer Wege. Dabei wird beiden schnell klar, dass sich die Dinge anders entwickeln als geplant.