Zu Ehren der 19-jährigen Alice wird eine viktorianische Gartenparty ausgerichtet. In diesem Rahmen hält Hamish, der langweilige Sohn von Lord und Lady Ascot, um ihre Hand an. Alice bleibt eine Antwort schuldig und läuft davon. Als sie ein merkwürdiges weißes Kaninchen sieht, folgt sie ihm durch ein Loch im Boden. In der Welt, in die sie gelangt, trifft sie so abenteuerliche Leute wie die Grinsekatze, die Schlafmaus und den verrückten Hutmacher.