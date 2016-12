In Mondomanila beherrschen 2031 die Straßenkids den öffentlichen Raum. Während alle anderen in der Kohlegewinnung arbeiten, stehlen und morden die "Kostkas", wie sie sich nennen. Bis sie versuchen die Zentralbank auszurauben. Das geht schief. Die Beute ist weg und der Boss muss ins Gefängnis. Als er wieder draußen ist, hüllt er sich in Schweigen und seine Gangmitglieder sterben reihenweise. Doch wo ist die Beute?