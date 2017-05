Was ist Glück? Menschen, die Swing tanzen, schwören auf die heilbringende Kraft der Bewegung. Die Dokumentation zeigt die gegenwärtige Swing-Szene in den USA. Dort entstand der Tanz in der Großen Depression am Anfang des 20. Jahrhunderts. So war Swing von Anfang an ein Versuch, Positives in schwierigen Zeiten zu finden. Damit wirft der Film auch ein Licht auf die amerikanische Gesellschaft der Gegenwart in Zeiten von Urbanität und Burn-out.