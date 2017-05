Was sind die Sorgen und Nöte von Geflüchteten, was belastet die Kinder? Diese Fragen stellt sich Pia Lenz in ihrer Dokumentation. In Hamburg begleitet sie die Familie des achtjährigen Djaner, der mit seiner Roma-Familie aus Mazedonien kam. Ihnen droht die Abschiebung. Die Familie der elfjährige Ghofran stammt aus Syrien. Das Mädchen muss sich im Leben deutscher Teenager zwischen Schminken und Schule zurechtfinden.