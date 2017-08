Verfilmung des Bestsellers von Jonathan Safran Foer: Der junge jüdische Amerikaner Jonathan Safran Foer begibt sich in der Ukraine auf die Suche nach der Frau, die seinem Großvater während des Zweiten Weltkriegs das Leben rettete. Damals wurde sein Dorf von den Nationalsozialisten ausradiert. Bei der Suche helfen dem Enkel liebevoll die Einheimischen, vor allem der etwas skurrile Alex. In den Hauptrollen Elijah Wood ("Der Herr der Ringe"-Trilogie, "Oliver Twist") und Eugene Hutz ("Kill Your Idols"). Auch der Autor Jonathan Safran Foer hat eine Rolle in dem Film übernommen.