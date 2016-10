Der 6-jährige Cenk Yillmaz hat türkische Vorfahren und ist in Deutschland aufgewachsen. Weder seine deutschen noch türkischen Freunde wollen ihn aber richtig integrieren. Da erzählt ihm seine 22-jährige Cousine die Geschichte ihres Großvaters Hüseyin, der in den 60ern mit seiner Familie nach Deutschland kam. Seit damals ist Deutschland für sie zur Heimat geworden. Umso überraschender ist es, als Hüseyin alle zurück in die Türkei nehmen will.