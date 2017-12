Niklas Julebukk strandet mit seinen Kobolden und Rentieren in einer öden Gasse. Sie haben eine Panne und sind doch auf der Flucht vor Waldemar Wichteltod! Der will ihn, den letzten freien Weihnachtsmann, zum Verkaufen teurer Nippes-Geschenke nötigen. Doch Niklas' Bauwagen ist kaputt und ein Rentier fortgelaufen. Da lernt der Weihnachtsmann in Nöten die Kinder Ben und Charlotte kennen. Zusammen versuchen sie Weihnachten zurückzuerobern.