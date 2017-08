Europa ist eine Bastion, an der viele scheitern. So schien es auch für Paul Nkamani zu sein, der sich aus Kamerun zum nördlicheren Kontinent aufmachte. Filmemacher Jakob Preuss zeigt Nkamanis Weg von einem Camp in Marokko über eine katastrophale Überfahrt nach Spanien bis nach Deutschland. Dabei stehen Preuss und der Migrant irgendwann beide am Scheideweg: Denn der Filmemacher entschließt sich letztlich Paul Nkamani bei sich aufzunehmen.