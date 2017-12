Seit nun beinahe fünfzig Jahren kommt das Ehepaar Thayer in die selbe Hütte am See um ihren Sommerurlaub gemeinsam zu verbringen. Zum achtzigsten Geburtstag des 'alten Brummbären' hat sich jedoch die einzige Tochter, frisch geschieden und mit neuem Freund, angekündigt. Bei dem ohnehin schon gespannten Verhältnis zu ihren Eltern ist ein Konflikt unvermeidbar.