Der 33-jährige Cellist Boris Baberkoff erleidet kurz nach seiner Hochzeit in New York einen schweren Schlaganfall. Um den Schock besser bewältigen zu können, greift seine Frau, die Regisseurin Katarina Peters, zu ihrer DV-Kamera. Mit ihr hält sie dokumentarisch den außergewöhnlichen Heilungsprozess ihres Mannes fest. Dieser Film dokumentiert neben der Heilung auch sehr einfühlsam und sehr persönlich die Beziehung der beiden zueinander in einem ausgesprochen schweren Moment, der mit einer besonderen Liebe gemeistert wird.