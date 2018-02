Lester Burnham führt aus seiner Sicht ein trostloses Leben. Er ist mit einer schrecklichen Frau verheiratet, seine Tochter sieht ihn als einen Verlierer an und sein Chef will ihn rausschmeißen. Das reicht Lester und er entschließt sich, dass er von nun an nur noch macht, was er will. Als erstes gilt es für ihn, etwas an seinem Job zu ändern. Und das ist erst der Anfang für ihn, was auch seine Frau, ein nach Erfolg hechelnder und innerlich letztlich ausgebrannter Mensch, sehr bald in ominöser Form zu spüren bekommt.