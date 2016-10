Star ist mit ihrem Leben überhaupt nicht zufrieden. Eines Tages trifft sie auf Jake, den Anführer einer Jugendgang. Sie verliebt sich in ihn und beschließt, sich der Gang anzuschließen. Ihre gemeinsame Reise durch Amerika gleicht einem großen Abenteuer, sie genießen ihre Freiheit, verkaufen tagsüber halblegale Magazine an den Haustüren und feiern nachts wild und zügellos. Die junge Liebe von Star und Jake kommt auf diesem Trip an ihre Grenzen.