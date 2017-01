Clara hat ihr halbes Leben in einem Apartmenthaus im brasilianischen Recife verbracht. Doch sie ist alleine in dem Block. Sie weigert sich als Letzte ihre Wohnung an eine Immobilenfirma zu verkaufen. Diese will einen lukrativen Neubau errichten. Clara ist nicht mehr bereit, alle gewaltsamen Veränderungen mitzumachen, die ihr Land erlebt. Sie möchte an dem Ort bleiben, an dem sie als Musikkritikerin gearbeitet und ihre Kinder großgezogen hat.