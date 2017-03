Axel, ein junger New Yorker, registriert im Auftrag der Stadtverwaltung die Fischbestände im Hudson River und träumt von Alaska. Sein Weg führt ihn jedoch zu seinem Onkel Jerry nach Arizona. Dort lernt er die schrullige Witwe Elaine und deren noch verrücktere Tochter kennen und beginnt mit beiden eine Affäre. Die Grenzen zwischen der Realität und seinen Träumen verschwimmen. Surrealpoetische Karikatur des 'American Way of Life'.