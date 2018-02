Film schildert tatsächliche Geschehnisse und Hintergründe des französischen Widerstands zur Zeit des Zweiten Weltkrieges nur am Rande. Wesentlich geht es Melville um die Lebensphilosophie der Protagonisten. Wie in seinen übrigen Filmen bestimmt auch hier die 'Leere des Menschen' ihr Handeln. Melvilles Widerstandskämpfer bewegen sich in einem entfremdeten System, in dem sie nur die Wahl zwischen nichtiger Existenz oder Tod haben. Gefordert werden absolute Professionalität und Loyalität gegenüber den Auftraggebern. Dementsprechend erfährt der Zuschauer wenig über den Gegner, die deutschen Besatzer, statt dessen viel über die verschwiegenen Strukturen des Widerstands, die den Einzelnen an der Sinnhaftigkeit seines Handelns verzweifeln lassen.