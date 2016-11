Zwölf mysteriöse Raumschiffe landen in unterschiedlichen Regionen der Welt. Keiner weiß, wer an Bord ist oder was die Neuankömmlinge wollen. Die Sprachwissenschaftlerin Louise Banks und der Mathematiker Ian Donnelly bauen Kontakt zu den Außerirdischen auf. Das Verstehen der fremden Sprache und Denkweise wächst - aber damit auch das Bewusstsein, dass das Schicksal der Menschheit in den Händen der Wissenschaftler liegt.