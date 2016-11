Die 18-jährige Farah hat in Tunis erfolgreich ihr Abitur hinter sich und ihre Familie will, dass sie Ärztin wird. Doch Farah singt in einer Rock-Band und möchte Musikwissenschaft studieren. Als die Band mit einem Lied Kritik an der Regierung übt, geraten sie in den Fokus des Polizisten Moncef. Daraufhin darf Farah nicht zum nächsten Konzert, weil sie angeblich Alkohol trinkt und sich mit polizeibekannten Leuten abgibt.