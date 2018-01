Paul ist ein großer Märchenfan. Als er mit seiner Familie in die Großstadt ziehen muss, obwohl er gerne weiter auf dem Land gelebt hätte, helfen ihm die Märchen über die Fremdheit in der Stadt hinweg. Er findet sogar eine Märchenhütte, in der alle Märchenfiguren leben. Damit die Hütte weiter existieren kann, müssen die Märchen am Leben gehalten werden: Paul versucht alles, damit die Märchenfiguren weiterhin ein Zuhause haben.