Jackson aus Kenia, Zahira aus Marokko, Samuel aus Indien und Carlito aus Argentinien wissen, welches Privileg sie genießen in eine Schule gehen zu dürfen. Dafür nehmen sie auch gerne täglich einige Kilometer und gefährliche Wege auf sich, was manchmal viel Überwindung kostet. Doch der Spaß am Leben und Lernen erinnert sie immer wieder daran, dass der Weg das Ziel ist. So können sie die Hindernisse überwinden.