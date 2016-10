Karstens Freundin ist für einige Tage auf Geschäftsreise und er nutzt die Zeit, um eine Party zu veranstalten. Am Ende ist nur noch die hübsche Anna übrig und kollabiert urplötzlich in seiner Wohnung. In seiner Panik vergisst er den Notruf und hastet zu Fuß zum nächsten Krankenhaus. Dieses hat jedoch geschlossen und als er zurückkehrt, ist Anna tot. Wie soll er das erklären?