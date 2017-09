Culture-Clash auf türkisch: Ibrahim kam einst mit seiner amerikanischen Frau in das kleine Dorf Tinne, aus dem er vorher wegen Armut ausgesetzt worden war. Nun reist er wieder in die Vereinigten Staaten. Und er kommt nicht alleine zurück! Diesmal hat er seine ganze amerikanische angeheiratete Sippe dabei, als es zurück nach Anatolien geht. Die verhält sich natürlich nicht ganz türkisch, und so gibt es allerlei Turbulenzen.