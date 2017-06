Der Held Shivudu wollte einst den rechtmäßigen König von Mahishmati wieder einsetzen. Er führt einen Krieg gegen die tyrannischen Usurpatoren des Reiches. Doch es geht auch um ihn selbst: seine Familiengeschichte und um Avantika, in die er verliebt ist. Und es geht um die Ereignisse, die ihn in immer wieder in spannende Abenteuer führen. Shivudu findet neue Kräfte, die Liebe und der Wunsch nach Gerechtigkeit treiben ihn voran.