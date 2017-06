Ishtar begleitet ihren blinden Großvater Bab'Aziz bei einem langen Marsch durch die Wüste. Der alte Mann will an einem großen Sufi-Treffen teilnehmen, das nur alle 30 Jahre stattfindet. Auf ihrem langen Weg ist Zeit für viele weise Geschichten und interessante Begegnungen. So entfesselt der Film einen farbenfrohen Erzählreigen nach der Art orientalischer Märchen.