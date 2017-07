Fluchtwagenfahren ist seine Berufung - "Baby" fährt Gangster von A nach B. Und er hält sich bestimmt nicht an die Straßenverkehrsordnung. Die Routen sind getaktet mit seiner Musik-Playlist, die ihn zu Bestleistungen auf der Straße treibt. Als er Debora kennenlernt, will Baby aussteigen und der Unterwelt den Rücken kehren. Doch er steckt in der Klemme: Gangsterboss Doc hat ihn in der Hand und schickt ihn erneut los. Was soll Baby tun?