Romeos beschauliches bürgerliches Leben gerät in Schieflage: Seine Tochter Eliza wird von einem Sexualstraftäter überfallen. Dabei steht sie kurz vor der Abschlussprüfung. Romeo selber muss eine Affäre vertuschen. Und um die Karriere der Tochter zu sichern, greift der Vater zu illegalen Tricks. Damit gerät er immer tiefer hinein in den Sog aus Korruption und Doppelmoral, die den Alltag in Romeos Heimatland Rumänien überschatten.