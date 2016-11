Diese Weihnachten soll es den großen Geldsegen geben: Willie will mit seinem Freund Marcus in Chicago eine Wohltätigkeitsveranstaltung besuchen und die Spendengelder mitgehen lassen. Dritter im Bunde wird der schwergewichtige Thurman Merman. Aber als Willies Mutter Sunny einsteigt, schießt der Stresspegel bei den Ganoven in die Höhe. Schließlich verguckt sich Willie auch noch in die Wohltätigkeitsdirektorin Jane. Der Coup steht auf der Kippe.