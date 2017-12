Kaufhausweihnachtsmann Willie T. Stokes ist so ziemlich am weitesten von dem entfernt, was man sich allgemein unter einem Weihnachtsmann vorstellt: Stokes ist versoffen, stinkt aus dem Mund, kennt eine etlich lange Liste übelster Schimpfworte (die er ungeniert bei jeder Gelegenheit einsetzt), ist unzuverlässig. Und Stokes ist nicht nur ein absoluter Kinderschreck - er will auch noch mit seinem Kumpel Marcus am Heiligen Abend den Safe des Kaufhauses knacken, um sich als gemachter Mann vielleicht irgendwo die Sonne auf den Pelz brennen und sich von hübschen Damen die Drinks servieren zu lassen. Doch die beiden haben nicht die Rechnung mit dem Einkaufszentrum-Manager Bob Chipeska, dem Kaufhausdetektiv Gin, dem Weihnachts-Groupie (!!) Sue und einem Jungen, der unbeirrbar an das gute im Weihnachtsmann glaubt, gemacht... Billy Bob Thornton als DER Anti-Weihnachtsmann - das macht Spaß!