Bamse lebt mit seinen Freunden in trauter Eintracht. Der Donnerhonig seiner Oma macht ihn so stark, dass er alle Herausforderungen meistern kann. Aber der böse Reinhard Fuchs entführt seine Oma - Schluss mit Donnerhonig! Also machen sich Bamse, Herr Schildkröte und Hopser auf die Reise durch den Wald der Trolle. Schließlich gelangen sie zur Burg von Reinhard Fuchs. Der will sich aber von den lustigen Gesellen nicht um den Finger wickeln lassen.