Marieme lebt mit ihrer Familie in der Pariser Banlieue. Sie muss sich von ihrem großen Bruder herumkommandieren lassen und sich um ihre kleine Schwester kümmern, eine andere Perspektive sieht sie nicht. Als sie in eine Mädchengang aufgenommen wird, ändert sich für sie alles. Sie schwänzt die Schule, heißt von nun an Vic und ist bei Kleinkriegen mit rivalisierenden Banden dabei. Sie wagt nun auch auf ein selbstbestimmtes Leben zu hoffen.