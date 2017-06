Während er in seinem Job als Ordnungsbeamter eher Trübsal bläst, geht Barakah in seiner Freizeit auf der Theaterbühne auf. Seine Familie hat nicht den besten Ruf, und so scheint es für ihn aussichtslos, als er die wunderschöne Bibi erblickt, die nicht nur viel Geld hat, sondern auch im Internet berühmt ist. Doch gemeinsam versuchen sie die vorgeschriebenen Richtlinien zu umgehen.