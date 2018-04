Die Sängerin Barbara ist in Frankreich bekannt und berühmt. Ein Regisseur will einen Film über sie drehen. Er sucht die perfekte Interpretin für die Rolle und findet sie. Gemeinsam wandeln sie auf den Spuren der Chanteuse. Alles muss perfekt sein: Die Stimme, der Gestus, die Haltung. Der Regisseur vertieft sich in Archivmaterial. Doch je länger das Team an dem Projekt arbeitet, desto mehr droht es an dem Anspruch auf Perfektion zu scheitern.