Im 40. Jahrtausend treibt Barbarella friedlich in Nullschwere, als sie einen Notruf vom Präsidenten der Erde erhält. Der Wissenschaftler Duran-Duran bedroht den universalen Frieden und Barbarella soll ihn aufhalten. Auf ihrer Reise gerät sie in einige Situationen, in denen sie ihre ohnehin schon spärliche Kleidung ablegen muss.