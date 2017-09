In der Reagan-Ära mischen sich die USA massiv in die Politik in Lateinamerika ein. Barry Seal soll für die CIA die kommunistische Bedrohung der Vereinigten Staaten von Süden her eindämmen. Dafür lässt er sich mit einem kolumbianisches Drogenkartell ein. Die Lage für den Geheimagenten wird immer heikler und droht, außer Kontrolle zu geraten. Wenn eine der immer riskanteren CIA-Aktionen auffliegt, sind Reagan und Co. diskreditiert.