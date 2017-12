Den Geschlechterkampf kann man auch auf dem Tennisplatz austragen. So geschieht es 1973, als Billie Jean King gegen Bobby Riggs antritt. King steht an der Spitze der Weltrangliste und setzt sich vehement für die Emanzipation der Frau ein. Bobby Riggs ist ein gealterter Ex-Champion, der vor allem Aufmerksamkeit will. Der Chauvi möchte Frauen am liebsten am Herd sehen. Also treffen sich die beiden auf dem Tennisplatz, zum "Kampf der Geschlechter"!