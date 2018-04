Der Junge Hiro ist begeistert von allem was mit Robotern und Technik zu tun hat. Auch sein bester Freund ist ein Roboter. Baymax unterstützt ihn bei allem was er tut, auch wenn er nicht gerade der geschickteste ist, so hat er doch ein großes Herz. Als mysteriöse Dinge in ihrer Heimatstadt San Fransokyo vor sich gehen, beschließen Hiro und Baymax gemeinsam mit anderen durchgeknallten Hightech-Spezialisten der Sache auf den Grund zu gehen.