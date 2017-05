Kerstin lebt in einer Traumwelt: Sie wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Exfreundes Thomas. Da platzt plötzlich ihre Mutter Charlotte in ihre WG: Frisch getrennt, zieht sie kurzerhand bei der Tochter ein. Die resolute Charlotte geht bald auf Männersuche per Handy-App und bringt ihre Errungenschaften mit nach Hause. Das ist zu viel für Kerstin, die zurückgezogen lebt und sich immer noch nach ihrer großen Liebe sehnt.