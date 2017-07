Für Frank Adler ist Nichte Mary sein Ein und Alles. Die mathematisch hochbegabte Mary lebt bei ihrem Onkel in Florida. Frank übt keinen Druck auf das Wunderkind aus. Doch Franks Mutter hat andere Pläne mit Mary: Die autoritäre und mondäne Großtante will das Mädchen in ihre Obhut nehmen und ihr zum Erfolg verhelfen. Frank kämpft um Mary und erhält Unterstützung von ihrer Lehrerin Bonnie, die dem liebenden Onkel emotional bald näher kommt.