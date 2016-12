Der Dokumentarfilm von Thomas Lüchinger zeigt vier Menschen, die Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten: Ron Hoffman in den USA, Elisabeth Würmli in der Schweiz, Alcio Braz in Brasilien und Sonam Dölma Sherpa im Nepal. Sie alle äußern ihre Gedanken über den Tod, das Sterben und das, was danach kommt. Ein einfühlsamer Film, dem es gelingt, die Auseinandersetzung mit dem Sterben als eine Bereicherung für das Leben erfahrbar zu machen.