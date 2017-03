Zana und Dana wachsen in den 1990er Jahren in einem kleinen Dorf im Irak auf. Saddam Hussein und der Krieg haben das Land zerstört und ihre Eltern sind umgekommen. Allein auf sich gestellt, verdienen die beiden Jungs ihr Geld mit Schuheputzen. Amerika ist für sie die "Stadt ihrer Träume". Sie kennen es aus einem Superman-Film, den sie im Kino gesehen haben. Bald ist der Plan gefasst, nach Amerika zu gehen. So weit kann das auch nicht weg sein.