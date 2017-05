Alex und Lena waren "Schulversager". Bis sie an die Schule für Erwachsenenbildung in Berlin kamen. An der seit 1973 bestehenden Institution gibt es keine Noten, alles wird basisdemokratisch organisiert. Der Dokumentarfilm begleitet Alex, Lena und andere auf dem Weg zum Abitur. Auch Lehrkräfte kommen zu Wort und so entsteht das Bild einer eigensinnigen und besonderen Schule. Diese hat durchaus Erfolg, wie gewonnene Schulwettbewerbe zeigen.