Der Dokumentarfilmer Volker Koepp wurde 1944 in Stettin geboren und wuchs in Berlin-Karlshorst auf. "Berlin - Stettin" war für den Filmemacher Volker Koepp ursprünglich jedoch ein Kinderspiel, das ihm nicht aus dem Kopf ging. Später wurde ihm bewusst, dass die beiden Ortsnamen die für ihn wichtigsten Lebensräume verbinden: Der Geburtsort Stettin, die Landschaften dazwischen, in der er viele Filme gedreht hat, und Berlin als Ort der Kindheit.