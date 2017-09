Bibi und Tina freuen sich schon auf das Zeltlager, das diesen Sommer in Falkenstein stattfinden soll. Außer den beiden haben sich auch Schüler und Schülerinnen einer internationalen Partnerschule aus der Hauptstadt angemeldet. Als bei einer Geocaching-Schatzsuche Mädchen gegen Jungs antreten sollen, wendet der ehrgeizige Urs dabei fiese Tricks an, um zu gewinnen. Als Bibi sich dagegen wehren will, steht sie plötzlich ohne ihre Hexkraft da.